Free Proxi : le nouveau service d’assistance novateur de Free se déploie “rapidement”

5,6 millions d’abonnés Free sont éligibles à Free Proxi.

Officialisé en grande pompe fin novembre par Xavier Niel en personne à travers deux vidéos cocasses en marge de la coupe du monde de football, le nouveau service d’assistance d’hyper proximité “Free Proxi”, continue de s’implanter un peu partout en France. Lors de la présentation des résultats annuels de Free le 16 mars, sa directrice marketing, Camille Perrin, a fait état “d’un déploiement rapide”. Ainsi, 2 millions d’abonnés fixe et 3.6 millions d’abonnés mobile étaient éligibles fin 2022.

Novateur, ce service compte des équipes de proximité comptant 8 à 10 conseillers implantées dans toute la France, lesquelles couvrent plus de 25% du parc de 21,3 millions d’abonnés Free . L’objectif est d’atteindre, à fin 2023, 150 équipes de proximité contre 67 au lancement pour couvrir 50% du parc soit 10,5 millions de clients. La moitié du chemin reste à parcourir.

Ces équipes de proximité sont volontairement de taille réduite afin de favoriser la coopération entre leurs membres. “Une équipe qui peut partager régulièrement une pizza, c’est-à-dire se réunir pour échanger, est toujours plus efficace car la communication reste fluide. Cela permet aussi de créer un esprit de famille au sein de nos équipes et par là même, de fidéliser fortement nos collaborateurs”, précise Free Proxi sur une page dédiée. Pour couvrir à terme l’intégralité du parc de l’opérateur, Free Proxi se doit de recruter à tour de bras. De nombreuses offres d’emploi sont disponibles.

Pour rappel, tous les abonnés Free Mobile et Freebox éligibles bénéficient d’un accès direct à Free Proxi via leur espace abonné et l’application Freebox-Espace Abonné. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à répondre à l’abonné dans un délai de 15 minutes et de résoudre le problème entre 2H et 24h.

