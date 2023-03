Polémique sur le blocage des prix chez Free Mobile : Xavier Niel défend sa stratégie face aux sénateurs

Le blocage des prix chez Free Mobile fait débat au Sénat.

De nombreux sujets ont été abordés ce mercredi par Xavier Niel qui était interrogé par les sénateurs. Ce fut le cas d’une décision annoncée par Free, à savoir le blocage des prix des forfais mobilet durant 5 ans.

La encore, le patron de Free était très en forme. Dans un premier temps, il y a eu un quiproquo avec la question posée par le sénateur Patrick Chaize, assez virulent face à Xavier Niel. Ce dernier a répondu en indiquant que les élus de la chambre haute devraient être satisfaits d’une telle annonce.

La question a ensuite été précisée, et il semble qu’elle portait davantage sur le risque pour Free de faire une telle annonce, qui pourrait ne pas être tenable financièrement par l’opérateur. Xavier Niel a alors indiqué que s’il pouvait s’engager sur le blocage des prix, c’est que c’était financièrement tenable. Et de préciser que la plus grande partie des bénéficies de l’opérateur étaient réinvestis dans les réseau, en sous-entendant qu’il adapterait ces investissements si jamais les bénéficies diminuaient, mais que cela ne remettrait pas en cause son engagement sur le prix des forfaits mobile.



