Free procède à une petite mise à jour de son application “Freebox-Espace abonné”

L’application officielle Freebox – Espace Abonné reçoit une nouvelle version sur Android.

Une nouvelle mise à jour de l’application Freebox-Espace abonné a eu lieu ce jour sur les smartphones Android, qui passe en version 1.1.14.

Les développeurs indiquent que cette mise à jour apporte les corrections suivantes :

– Correction du bug dans le tunnel d’achat Smart TV Samsung.

– Amélioration de la stabilité de l’application et correction d’autres bugs mineurs.

– Optimisation des performances pour une expérience utilisateur plus fluide.

Lancée en septembre 2022 par Free, l’application Freebox – Espace Abonné permet aux clients Freebox de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone à la fois sur Android et iOS, mais aussi de vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour les coordonnées bancaires ou encore de profiter de l’assistance et Free Proxi.

