Free lance une nouvelle version de Freebox Files pour iOS avec une grosse nouveauté à tester

Free propose depuis presque 2 ans sa nouvelle application nommée “Freebox Files”. Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox. Free propose également un accès anticipé sur Android via le Google Play Store ainsi que via Testflight sur iOS pour ceux qui souhaitent tester en avant première les nouvelles mises à jour.

Aujourd’hui ce sont les adeptes d’iOS qui sont à l’honneur puisque l’application vient en effet d’être mise à jour en version 1.8 sur TestFlight, annoncent les développeurs de l’application. Elle apporte une nouveauté à savoir l’ajout de la configuration d’un client VPN pour vos téléchargements, à retrouver dans la section Plus.

