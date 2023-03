Grosse colère de Xavier Niel qui dénonce les fréquences gratuites des chaînes TV alors que les opérateurs télécoms doivent les payer

Une différence de traitement entre chaîne TV et télécom qui énerve Xavier Niel.

Ce mercredi, Xavier Niel était interrogé par les la Commission des affaires économiques du Sénat. Il y a dénoncé de façon véhémente la différence de traitement entre les chaînes de télévision et les opérateurs télécom concernant les fréquences. Si les deux secteurs utilisent ces même fréquences, elles sont données gratuitement aux chaîne de TV alors que les opérateurs télécoms doivent les payer plusieurs milliards.

Il justifie en cela le new deal mobile, qui a consisté, pour la première fois, à ne pas faire payer les opérateurs télécoms pour le renouvellement des fréquences en échange de l’accélération de la couverture mobile et l’installation de 5000 nouveaux sites par chacun des quatre grands opérateurs, à savoir Free, Orange, Bouygues Télécom et SFR.

