Free Pro va lancer une offre de cybersécurité

Une offre visant à protéger les petites et moyennes entreprises sera commercialisée par Free Pro dans les prochaines semaines.

Une nouvelle corde à son arc. Lancée il y a deux ans, Free Pro ne cesse d’évoluer aussi bien d’un point du vue commercial que structurel. Jaguar Network, filiale B2B d’Iliad rachetée en 2019, a notamment annoncé fin 2022 capitaliser sur la notoriété de l’opérateur afin de “rassembler toutes ses activités sous le nom d’entreprise Free Pro”. L’objectif annoncé est d’affirmer l’ambition de Free sur le marché B2B, avec une seule et même identité. L’ensemble a pour mission de rendre accessibles les solutions sécurisées de mobilité, de connectivité et de cloud à l’ensemble des entreprises et des collectivités publiques quelle que soit leur taille, même les ETI et grands groupes.

Porté par un doublement de son chiffre d’affaires à environ 200 000 millions d’euros en moins de 2 ans et l’arrivée de plus de 200 collaborateurs pour un effectif total de 500 salariés, Free Pro poursuit son évolution sur le marché français. Lors de la présentation des résultats annuels d’Iliad, le directeur général du groupe, Thomas Reynaud, a indiqué que l’opérateur B2B comptait fin 2022, 35 000 entreprises clientes de toute taille.

Prochaine étape dans son développement, lancer des initiatives en matière de cybersécurité : “une offre de cybersécurité pour les professionnels visant la protection des TPE/PME françaises sera lancée dans les prochaines semaines” a-t-il révélé. Sans plus de détails. De côté de la concurrence, Orange, SFR et Bouygues Telecom proposent tous des solutions de cybersécurité aux entreprises. L’opérateur historique veut quant à lui aller plus loin avec le lancement courant 2023 via sa branche cyberdéfense d’un service pour protéger cette fois les particuliers à l’heure où les attaques explosent, de quoi se démarquer de la concurrence.

