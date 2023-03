Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont un tiré d’une série très populaire

Comme chaque semaine, Amazon propose de nouveaux titres à découvrir pour les amateurs de jeux vidéo grâce à l’abonnement Prime.

Vendredi dernier, deux nouveaux jeux sont venus s’ajouter à la sélection proposée par Prime Gaming. Après avoir intégré Baldur’s Gate et trois titres plus indépendants, voici la nouvelle fournée disponible pour encore 30 jours pour les abonnés Prime.

Et si vous deveniez un gangster dans le début du XXe siècle, incarnant les personnages d’une série reconnue pour sa qualité ? C’est la proposition de Peaky Blinders: Mastermind, qui vous propose de résoudre de nombreuses énigmes et d’être le Cerveau derrière les opérations des célèbres Peaky Blinders en utilisant au mieux les atouts de chaque membre de la famille Shelby pour devenir le plus grands gang d’Angleterre.



Si vous avez envie d’une ambiance plus infernale, Book of Demons est un jeu hybride de hack & slash et de construction de deck, dans lequel c’est vous qui décidez de la longueur des quêtes. Maniez des cartes magiques au lieu d’armes et éliminez les armées des ténèbres dans les donjons sous la vieille cathédrale. Sauvez l’Univers en Papier de l’emprise terrifiante de l’Archidémon en personne !



Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

