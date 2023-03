Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : Pluto TV lance une nouvelle chaîne avec le meilleur de sa plateforme

Une manière comme une autre de découvrir les différents programmes présents sur le service d’AVOD.

Une sorte de maxi best-of à la sauce Pluto. La plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Paramount Global propose régulièrement de nouveaux flux à ses utilisateurs avec un catalogue très étendu. Une nouvelle chaîne a pour ambition de vous permettre de découvrir les meilleures séries, émissions ou films intégrés dans son offre sur un seul canal.

En effet, vous pouvez dès à présent découvrir Pluto TV #1 qui regroupe ainsi un large éventail de contenus : à l’heure où nous écrivons ces lignes, un épisode de “Le Miracle de l’amour” est en cours de diffusion avant de passer Les Cordier, Juge et Flic puis Coeur Océan. Contrairement à d’autres chaînes diffusant uniquement un seul programme, il s’agit donc d’un de ces canal où vous pourrez découvrir de nombreuses propositions, comme sur les chaînes thématiques tel Pluto TV Ciné, SciFi ou Action.

Pour rappel, la plateforme propose aujourd’hui plus de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV, Playstation 4, Xbox et PC (application). Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour accéder à l’ensemble des plus de 100 chaînes disponibles sur cette plateforme qui rencontre un certains succès, cumulant à la fin du dernier trimestre 2022 près de 79 millions d’utilisateurs dans le monde.

