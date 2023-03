Xavier Niel fait sensation, Free Mobile à la traîne ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free en retard sur plusieurs aspects du mobile, est-ce grave ?

Mieux vaut tard que jamais ? Environ 6 ans après Free Réunion, et 48 mois après Free Pro, les nouveaux abonnés Free Mobile commencent enfin à profiter de la carte SIM triple découpe (mini, micro et nano-SIM). Pour le moment, le seul moyen d’en bénéficier, est de souscrire un forfait sur l’une des 500 nouvelles bornes automatiques de l’opérateur déployées au cours du second semestre 2022 dans les Free Centers. Cette disponibilité apparaît toutefois aujourd’hui quelque peu tardive puisque les smartphones actuels fonctionnent avec une nano-SIM, son utilité devient dès lors de plus en plus relative. Cette dernière est d’ailleurs questionnée dans nos commentaires et le débat est lancé : est-ce si grave que Free ait mis autant de temps à proposer cette solution qui a pourtant ses avantages, bien que relatifs ?

Les coups de sang de Xavier Niel analysés

L’intervention de Xavier Niel au Sénat a bien fait parler d’elle. Notamment sur la réaction du fondateur de Free autour de la hausse des tarifs des abonnements, où le patron de l’opérateur s’est emporté et a même réaffirmé ses propos dans un tweet simple. Si beaucoup saluent la réaction et l’impact qu’a eu Free sur les tarifs des abonnements télécoms en France, d’autres y voient ici une stratégie de communication pour donner une bonne image à Free Mobile. Cynisme ou réalisme, à vous de trancher.

Le casse-tête de l’ADSL, les proprios dans le viseurs des Freenautes

Cette audition a d’ailleurs entraîné des réactions dans le secteur des télécoms, notamment de l’Avicca, qui veut mettre les opérateurs devant leurs responsabilités vis-à-vis du réseau cuivre et de sa fermeture. Si Xavier Niel considère que le plan d’Orange n’est pas assez ambitieux, l’association des collectivités engagées dans le numérique, rétorque qu’aucune commune n’est aujourd’hui intégralement couverte en fibre optique par les opérateurs privés en zone très denses contre 11% en zone AMII et 25% en zone d’initiative publique (collectivités locales). Difficile alors de couper l’ADSL quand aucune alternative n’est proposée. Certains lecteurs ont notamment souligné le fait que des propriétaires ne sont pas assez poussés à faire passer à la fibre optique leurs logements en location. D’autres rétorquent que les différents exemples de malfaçons ont de quoi refroidir…

La TNT ne meurt pas

Outre la remise en jeu de certaines fréquences nationales de la TNT, comme récemment celles de TF1 et M6, l’Arcom (ex-CSA), a annoncé avoir sélectionné les dossiers des nouvelles chaînes de la TNT francilienne. Ces choix sont importants car ils concernent la plus grosse région de France et donc les plus importantes chaînes locales. Il ressort des différents appels d’offres qui ont été lancés que les trois fréquences remises en jeux ont été attribuées à :

TV pitchoun IDF 6h-21h, Télé Bocal 21h-0h, Night TV 0h-1h , sur le canal 31 de la TNT francilienne.

, sur le canal 31 de la TNT francilienne. 20 minutes TV IDF sur la canal 32 der la TNT francilienne

sur la canal 32 der la TNT francilienne Le Figaro TV IDF (ex-Museum TV Paris) sur le canal 34 de la TNT francilienne

De quoi prouver que la TNT a encore du temps devant elle et plusieurs témoignages font état d’une réelle utilisation de cette technologie pourtant jugée obsolète par certains.

Oqee est un succès mais des attentes persistent

Lors de la présentation des chiffres annuels d’Iliad, la directrice marketing de Free, Camille Perrin est revenue brièvement sur l’année d’Oqee. Bilan, l’application TV de Free “monte en puissance, avec aujourd’hui 2 millions d’utilisateurs actifs”, a-t-elle révélé. Disposant d’une équipe entièrement dédiée à son développement, Oqee est présenté comme “une manière unique de regarder la TV”. Un succès donc pour l’interface, mais chez qui il manque encore quelques fonctionnalités ou présences sur certains supports… La patience reste de mise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox