De nouvelles chaînes TNT vont venir remplacer certaines présentes sur la Freebox

Ca bouge sur la TNT !

Outre la remise en jeu de certaines fréquences nationales de la TNT, comme récemment celles de TF1 et M6, l’Arcom (ex-CSA), a annoncé avoir sélectionné les dossiers des nouvelles chaînes de la TNT francilienne. Ces choix sont importants car ils concernent la plus grosse région de France et donc les plus importantes chaînes locales.

Il ressort des différents appels d’offres qui ont été lancés que les trois fréquences remises en jeux ont été attribuées à :

TV pitchoun IDF 6h-21h, Télé Bocal 21h-0h, Night TV 0h-1h, sur la canal 31 de la TNT francilienne

20 minutes TV IDF sur la canal 32 der la TNT francilienne

Le Figaro TV IDF (ex-Museum TV Paris) sur le canal 34 de la TNT francilienne

Ces nouvelles chaînes seront lancées de façon échelonnées au cours des prochaines semaines sur la TNT. Bien-sûr, cela concerne également les abonnés Freebox, puisque Free reprend déjà les canaux de ces futures nouvelles chaînes, le basculement se fera donc en même temps sur les box et sur la TNT.

