Free envoie un mail à ses abonnés pour leur proposer 3 applications en 1, offerte(s) pendant 60 jours

Les abonnés Free bénéficient de 2 mois offerts pour découvrir Nextory, annonce l’opérateur dans un mail envoyé aux abonnés.

Comme il le fait de plus en plus régulièrement, Free communique par mail auprès de ses abonnés pour leur annoncer de nouveaux service ou proposer des offres spéciales.

C’est encore le cas aujourd’hui où il annonce un accès offert à Nextory durant 60 jours (alors qu’habituellement c’est 30 jours). Ce service permet de retrouvez de la presse, des livres audio, des ebooks, des BD et des podcasts dans une même application, pour le prix d’un seul abonnement.

Avec plus de 250 000 contenus de divertissement et culturels, audio et numériques, vous trouverez forcément de quoi lire ou écouter, à tout moment de votre journée. Vous pouvez découvrir gratuitement l’application grâce à l’offre réservée aux abonnés Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox