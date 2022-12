Nouvelles offres, coups de fouets pour le mobile… Faisons le tour des nouveautés lancées par Free en 2022

Alors que l’année arrive à son terme, faisons le bilan des changements et nouveautés lancés par Free en 2022.

Free s’est il reposé sur ses lauriers cette année ? Pas vraiment. Si aucune nouvelle Freebox ou forfait mobile n’a été lancé, de nombreux changements et nouveautés ont fait l’objet d’annonces de la part de l’opérateur de Xavier Niel et Univers Freebox vous propose un récapitulatif de ces dernières. En attendant 2023…

Sur les Freebox

Concernant l’activité en tant que FAI, Free a fait évoluer ses offres de diverses manières. On peut notamment penser à l’intégration du WiFi 6 sur la Freebox Pop et du Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta, le tout sans aucun surcoût appliqué. Une nouveauté cependant ternie par les difficultés de migrer vers ces tout nouveaux servers pour les abonnés existants.

Notons également une autre évolution pour les abonnés Freebox Delta : depuis le mois de janvier le player Devialet désormais disponible en location et en multi-TV. Pour les nouveaux abonnés, il est désormais il est possible d’accéder au boîtier TV haut de gamme en location à 6,99€/mois (au lieu de 9,99€/mois) pour 46,98€/mois pendant un an puis 56,98€/mois). Les abonnés Freebox Pop peuvent en bénéficier à 9,99€/mois via le multi-tv.

Cependant l’opérateur ne s’est pas arrêté là, en proposant par exemple une toute nouvelle nouvelle application “Freebox – Mon Espace Abonné” sur iOS et Android, celle-ci se focalise sur la gestion des informations liées à votre compte Freebox, pour proposer un espace abonné pensé intégralement pour les appareils mobiles. Si vous souhaitez la découvrir, voici notre test.

Plus récemment, Free s’est mis à proposer à ses abonnés Freebox d’acheter une Smart TV Samsung 4K en crédit gratuit et en promo. Seuls les clients avec au moins 14 mois d’ancienneté y ont droit, mais cette opportunité présente plusieurs avantages par rapport à d’autres offres similaires chez ses concurrents, notamment le fait de ne pas lier son abonnement à l’achat du téléviseur.

Oqee a également bénéficié de son lot de mise à jour apporter de nombreuses fonctionnalités sur divers supports. L’une des plus notable est l’intégration de Chromecast sur iOS. Mais l’évolution majeure pour l’interface TV de Free a été sa mise à disposition gratuite pour tous les abonnés Freebox sur l’ensemble des supportes disponibles. Ce changement a d’abord concerné les abonnés Freebox Révolution puis les abonnés mini 4K et enfin les abonnés Crystal et One. A noter également sur le côté fixe, Apple TV est arrivé chez les abonnés Freebox dotés d’un player Pop ou Apple TV 4K, avec la possibilité de souscrire à l’option depuis son espace abonné et de profiter ainsi de 3 mois d’abonnement offerts.

Si le service était déjà testé dans l’Hexagone, 2022 marque l’officialisation pour Free de “la révolution du service abonné” sur les box et le mobile avec sa nouvelle assistance de proximité : Free Proxy. Novateur, ce service compte déjà 67 équipes de proximité implantées dans toute la France qui couvrent, à date, 25% de son parc de 21 millions d’abonnés Fixe et Mobile. L’objectif est d’atteindre, à fin 2023, 150 équipes de proximité pour couvrir 50% du parc. Free Proxi est inclus dans les offres Free.

Dès qu’ils y sont éligibles, les abonnés Free qui souhaitent contacter l’assistance sont mis en relation directement avec leur équipe Free Proxi. Ils bénéficient d’un accès direct à leurs conseillers via leur Espace Abonné sur mobile et sur le web ou par téléphone au 3244. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à répondre en 15 minutes et intervenir en 2H ou sous 24h si la requête est tard dans la journée. A noter par ailleurs, Free dépanne désormais certains abonnés Freebox privés d’internet avec sa box 4G à condition d’être assisté par Free Proxi.

Chez Free Mobile

L’année 2022 a été chargée pour Free Mobile et a démarré sur les chapeaux de roue. En effet, dès janvier, a l’occasion de ses 10 ans, Free Mobile a intégré 210 Go de data à son forfait à 19,99€/mois contre 150 Go précédemment. Ce forfait a par ailleurs continué à évoluer, notamment en intégrant la VoWiFi avec de plus en plus de smartphones compatibles chaque mois, y compris les iPhone depuis peu. Autre évolution récente de cette offre, l’ajout de 41 pays en roaming 5G depuis début décembre.

Mais Free a également apporté plusieurs modifications sur son réseau mobile en lui même, permettant de meilleures performances sur vos smartphones. On peut notamment citer l’utilisation des 70 MHz sur la bande 3.5GHz en 5G ou l’augmentation la largeur de bande des fréquences LTE 2100 à 15 MHz sur la majeure partie du territoire, avec un lancement prévu en région parisienne début 2023. A noter également, la disponibilité de la VoLTE en roaming aux USA.

L’une des surprises de cette année du côté des offres de l’opérateur a notamment été le lancement d’une nouvelle option pour enrichir son forfait à 2€/0€. En effet, avec ce “booster”, l’opérateur peut ainsi tenir sa promesse de ne pas augmenter le tarif de ses offres historiques et laisser le choix aux abonnés désirant davantage de data de souscrire à cet enrichissement payant. Il est d’ailleurs susceptible d’évoluer, même si depuis plusieurs mois il est resté à 600 Mo pour 2.99€/mois. Free Mobile a également surpris en lançant une première offre d’assurance (casse, vol, oxydation)gérée par Axa à destination de ses abonnés à partir de 5,99€/mois et jusqu’à 19,99€/mois pour tout achat d’un smartphone neuf ou reconditionné dans sa boutique. Voici comment y souscrire…

D’autres nouveautés ont également été annoncées, dont l’une qui aura mis deux ans à arriver : Free Mobile commence en effet à permettre aux abonnés existants de passer à l’eSIM via le service d’assistance Free Mobile sur WhatsApp et Free Proxy.

Une nouveauté qui ne parlera pas forcément aux habitants de la métropole, mais qui a fait grand bruit Outre-Mer c’est l’arrivée de Free Caraïbes dans les Antilles et en Guyane, l’opérateur cassait alors les prix avec un forfait très attractif, incluant 120 Go à 9,99€/mois. Son forfait voix à 2€ était aussi de la partie. Quelques temps après ce lancement, le forfait de Free à la Réunion a suivi le mouvement en passant de 50 à 120. Go de data.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox