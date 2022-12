Le saviez-vous : la Freebox Delta permet aux abonnés de recharger leur smartphone rapidement, mais…

Double fonction. Les Freeplugs de la Freebox Delta permettent de recharger beaucoup de smartphones Android.

Vous êtes abonnés Freebox Delta et vous ne trouvez plus le chargeur en USB Type-C de votre smartphone ? Ne paniquez pas même s’il vous reste 1% de batterie, le Freeplug de la box haut de gamme de Free est là pour éviter toute sueur froide, celui-ci alimente en effet le Player en USB Type-C. Et pour couronner le tout, la charge rapide est au rendez-vous comme si vous disposiez d’un bloc chargeur officiel.

Seul hic, cette solution de secours sous-entend débrancher le Player Devialet. Vous prenez le risque d’importuner les autres occupants de la maison qui regardent la télévision. Bref, pas sûr que ça passe à tous les coups.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox