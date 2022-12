Abonnés Free, qu’attendez-vous le plus en 2023 ?

Univers Freebox lance un nouveau sondage autour de vos attentes en matière de nouveautés et d’évolutions sur les Freebox et le mobile l’année prochaine.

Tous les voyants sont au vert chez Free en 2022, sa stratégie commerciale fonctionne autant sur le mobile que sur le fixe, les nouveaux abonnés sont au rendez-vous, mais qu’en sera t-il en 2023 ? L’opérateur de Xavier Niel cherchera sans l’ombre d’un doute à poursuivre sa croissance sur tous les tableaux, en particulier sur le plan financier. A l’heure où les opérateurs augmentent tous leurs tarifs sur les deux segments, Free a promis de ne rien changer sur le mobile pendant 5 ans, et tous espèrent aujourd’hui que le tarif des Freebox restera inchangé également.

Ce n’est pas vraiment dans l’ADN de l’opérateur qui a toutefois augmenté en avril 2021 d’1 euro le prix de l’abonnement Freebox mini 4K la première année. Le mois dernier, la première box Android de Free a fait ses adieux, retirée des offres commerciales de l’opérateur, bien qu’encore accessible via les bornes. La Freebox Pop devient de facto sa nouvelle offre d’entrée. Sur le mobile, un booster payant (600 Mo) à 2,99€/mois a été lancé pour les abonnés au forfait 2€, qui attendaient mieux. L’offre Série est depuis quelques semaines pérenne, figée à 14,99€/mois pendant 1 an pour 110 Go, symbole de la montée en gamme de l’ex-trublion. L’année 2022 marque aussi le lancement de la VoWiFi uniquement sur le forfait mobile à 19,99€/mois, les compatibilités arrivent progressivent, et les iPhone sont désormais servis.

Mais alors qu’attendre en termes de nouveautés et d’évolutions du côté des abonnés en 2023, la rédaction d’Univers Freebox vous pose la question dans ce nouveau sondage.

····· Sondage Abonnés Free, qu’attendez-vous le plus en 2023 ? La nouvelle Freebox annoncée par Xavier Niel.

Le retour de la Freebox mini 4K (nouvelle version ou non)

L’arrivée de services comme Parmount+, Universal+ ou Discovery sur les Freebox.

Un meilleur booster sur le forfait 2€.

La Volte et VoWifi sur mon smartphone et/ou forfait Série Free et Veepee

La fibre ou la 5G.

Free Proxy près de chez moi.

