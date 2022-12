Clin d’oeil : les meilleurs jeux de mots de Free pour s’installer chez vous

Lorsqu’il étend son réseau de distribution à travers la France, l’opérateur aime pré-annoncer ses futures boutiques avec des jeux de mots. Voici un florilège.

Autant annoncer sa venue avec panache, ou au moins de l’humour. L’opérateur prévoit de compter 200 Free Center en 2023 et a ouvert récemment son 186e à Lyon et pour prévenir les habitants locaux des ouvertures à venir, il fait appel à l’agence Herezie pour concevoir des pancartes faites pour capter l’attention.

La recette est assez simple : trouver un jeu de mot liant si possible les télécoms et le folklore local : culture sportive, nom de ville ou de département, le tout masquant en même temps les travaux réalisés pour préparer l’ouverture. L’agence publicitaire en charge de la réalisation de ces façades n’en est pas à sa première réalisation pour le compte de l’opérateur de Xavier Niel. Elle a en effet réalisé la toute première publicité pour la 5G de l’opérateur sur le principe de “Quand c’est mieux, c’est plus cher… mais pas chez Free”, mais aussi la série de publicités assez simples diffusées durant le confinement nommée “Les voisins” incitant à rester chez soi durant la crise sanitaire.



C’est également l’agence qui s’est chargé de la première publicité pour la Freebox Pop, tout en rythme et en couleur. Herezie, qui a également travaillé avec Prime Video, Cofidis ou encore Maserati a dévoilé une sélection des diverses pancartes ayant annoncé l’arrivée d’un Free Center dans une ville. La quelle est votre préférée ?

Des palissades qui n'ont pas manqué de finir sur le téléphone des passants (option "mise au point" non incluse) mais également dans les médias locaux et nationaux (désolé à nos amis stéphanois). Ci-dessous, une petite sélection. pic.twitter.com/PLoIg5Z9iN — HEREZIE (@herezie) December 22, 2022

Saint-Etienne, Roanne, Paris Saint Lazare, Paris Ternes pic.twitter.com/mpxQKZPkiL — HEREZIE (@herezie) December 22, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox