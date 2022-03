Free annonce offrir 3 mois d’abonnement à Apple TV+ aux abonnés Freebox équipés d’un player Pop

Lancé ce matin sur le player Pop, Apple TV+ est offert pendant 3 mois aux abonnés activant le service directement sur leur espace client.

Free propose désormais l’accès au service SVOD de la marque à la pomme Apple TV+ à tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop ou de l’Apple TV 4K, multi-TV compris. A cette occasion, l’opérateur annonce offrir 3 mois d’abonnement à la plateforme. Pour ce faire, l’abonné “doit souscrire au service depuis son Espace Abonné Freebox, rubrique Télévision > Apple TV+”, annonce Free. L’accès au service se fait ensuite directement depuis l’app Apple TV, disponible sur le Player Pop. Autre impératif, il sera demandé de vous connecter avec un identifiant Apple ou d’en créer un. Puis d’ajouter un mode de paiement.

Pour rappel, Apple TV+ est aussi disponible sur iPhone, iPad, Mac, ou encore sur les principales TV connectées et celles compatibles AirPlay équipées de l’app Apple TV, mais aussi sur certaines consoles de jeu (PS5, Xbox One, Séries X et S) ou encore en ligne sur navigateur.