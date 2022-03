Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #204

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

L’obsolescence programmée n’existe pas dans le bureau de Vladimir Poutine.

Quand je vois le PC de Poutine et ses téléphones, je me dis que le 0000 pour hacker les codes nucléaires russes, ça se tente pic.twitter.com/bqgaELC3b2 — Thomas Liard (@Thomas_Liard) February 22, 2022

Ce n’est pas à Canal+ et Free de décider. Les deux diffuseurs ainsi que Molotov attendent une décision de l’Arcom (ex CSA) concernant le maintien de l’autorisation de la chaîne RT France.

#RT (RussiaToday) est financée par l'État russe, qui mène une opération militaire d'invasion de l'#Ukraine et menace les pays européens qui s'interposeraient. Comment #Canal+, @free peuvent-ils conserver RT dans leurs bouquets "info" ? pic.twitter.com/qUaUKcmaYY — Sleeping Giants FR (@slpng_giants_fr) February 24, 2022

Tout se trouve sur internet… même les données personnelles de 800 000 d’abonnés Orange et SFR. Le tout à seulement 900€. Mais ne dit que ce soit vrai.

Un dump de données personnelles volées à #Orange et #SFR est actuellement en vente sur une board bien connue… pic.twitter.com/3rwdmkS7mW — ☠ Bluetouff (@bluetouff) February 25, 2022

Le vice premier ministre ukrainien sur Twitter le 26 février à 13h : “Elon Musk, pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaie d’occuper l’Ukraine! Alors que vos fusées atterrissent avec succès depuis l’espace, les roquettes russes attaquent les civils ukrainiens! Nous vous demandons de fournir à l’Ukraine des stations Starlink et de vous adresser aux Russes sains d’esprit.”

La réponse d’Elon Musk le même jour à 23h30 : “Le service Starlink est maintenant actif en Ukraine. Plus de terminaux en route.”

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Quand Gmail devient Gmal, cela fait réagir Google…