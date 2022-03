Bouygues Telecom annonce offrir 2 mois d’abonnement à ses nouveaux abonnés Bbox

Prêts à changer de fournisseur internet ? Bouygues Telecom offre deux mois d’abonnement aux nouveaux souscripteurs à l’une de ses offres Bbox.

Après SFR début février, Bouygues Telecom lance une opération spéciale à destination de ses nouveaux abonnés. L’opérateur offre 2 mois d’abonnement internet “pour toute nouvelle souscription à une offre Bbox fit (15,99€/mois pendant 1 an) Bbox must (22,99€/mois pendant 1 an) ou Bbox ultym (28,99€/mois pendant 1 an)”. Pour en bénéficier, il suffit de remplir un coupon, sur internet ou à renvoyer par courrier.

L’opérateur précise qu’il s’agit d’un remboursement par virement de 2 mois d’abonnement (prix mensuel 1ère année) sur demande sous 8 semaines après réception du dossier conforme. Valable jusqu’au 27 mars, l’offre est limitée à un remboursement par numéro de téléphone et par ligne souscrite, “sous réserve d’être encore client au moment du remboursement et d’être à jour des paiements.”