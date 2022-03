Freebox : découvrez Apple TV+ et ses contenus originaux incontournables

La nouveauté de la semaine, c’est l’arrivée de la plateforme SVOD d’Apple sur le player Freebox Pop, avec trois mois offerts. Univers Freebox vous propose de découvrir son interface.

Autrefois réservée aux abonnés équipés d’une Apple TV 4K, l’opérateur de Xavier Niel annonce aujourd’hui l’arrivée de l’application Apple TV sur le player Pop, y compris aux abonnés Freebox Delta et ceux équipés en multi-TV. Lancée le 1er novembre 2019 en France, la plateforme veut proposer des contenus de qualités sur une interface maison, fluide et efficace. Que vaut donc l’application présentée sur la dernière box de Free ? Voyons cela ensemble.

Vous pouvez la retrouver directement sur votre page d’applications Android TV, il faudra donc sortir d’Oqee sur votre player puis faire défiler les différentes plateformes affichées avant de retrouver celle dont nous parlons aujourd’hui.

De la clarté et la sobriété made in Apple

On pouvait s’y attendre en connaissant la firme de Cupertino, mais l’interface proposée sur l’application est très bien réalisée. Organisée autour de cinq grands grandes parties : la section “regarder”, une page dédiée aux contenus Apple TV+, le store VOD, la bibliothèque de vos contenus achetés, la recherche et les paramètres. Une fois arrivé sur la page d’accueil, la navigation latérale vous fera changer de section quand une navigation horizontale sera réservée à la recherche des programmes.

En parlant des programmes, les Apple TV Originals sont régulièrement plébiscités par la critique (202 prix et 929 nominations pour les Oscars, Emmy Awards…). L’interface permet de les mettre en valeur, vous proposant des miniatures très esthétisées et des sélections précises selon votre humeur du moment. Même les enfants ne sont pas oubliés, avec une section dédiée pour les programmes “Family Friendly”, tout en bas de l’interface cependant. D’autres sélections plus originales, notamment les programmes préférés de certains acteurs sont également proposées.

Une fois votre programme choisi, vous découvrirez la liste des épisodes de votre série, mais pas seulement. En effet, Apple veut garder votre attention et vous propose également d’autres contenus similaires sous la liste des programmes, ou des bonus comme des contenus “behind the scenes” ou des bêtisiers.

Un player sobre, mais complet

Que vaux Apple TV une fois votre programme lancé ? A noter que si vous lancez l’application sans aucun abonnement paiement, vous aurez tout de même accès aux premiers épisodes de certaines séries gratuitement. Une fois la série ou le film lancé, vous pourrez être désarçonné par l’absence de boutons apparents, mais la navigation à la télécommande est assez instinctive. Un appui sur le bouton central vous mettra en pause, les flèches directionnelles feront avancer votre programme ou reculer…

Un appui sur la flèche du bas et vous verrez s’afficher les paramètres audios, un appui sur la flèche retour vous proposera pour sa part de retourner à l’accueil ou de revenir au début du programme.

Une personnalisation bien ficelée

Vous pourrez personnaliser votre expérience de manière assez poussées grâce à la section paramètres. Le choix est assez large, allant de la langue par défaut à la gestion de la confidentialité pour l’application. On notera certaines bonnes idées, notamment la possibilité de réguler la lecture au format SD ou de limiter les achats réalisés sur le store VOD de l’application.

Verdict : un sans faute

Tant au niveau de l’interface que des fonctionnalités proposées, l’application Apple TV est une pépite. On ne pouvait pas vraiment s’attendre à autre chose de la part d’Apple, qui cherche constamment à proposer une qualité très élevée sur ses produits. L’esthétique de l’interface est bien sûr subjective tout comme la qualité des programmes proposés, mais avec autant de retours positifs de la critique et un tarif bien plus bas que Netflix ou Disney+, vous pouvez clairement trouver votre bonheur sur l’application. D’autant plus en bénéficiant des trois mois offerts par Free.