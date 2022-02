SFR offre deux mois d’abonnement Internet à tous ses nouveaux clients

SFR s’adresse à ceux prêts à changer d’opérateur pour leur abonnement à Internet. Comme Free en ce moment, l’opérateur au carré rouge leur propose en effet des mois gratuits. Cela vaut pour les offres fibre et ADSL.

SFR lance une opération spéciale à destination de ses nouveaux abonnés. “2 mois offerts sur toutes les offres box”, annonce en effet l’opérateur au carré rouge. S’ajoutant aux promotions en cours, l’offre est valable avec les forfaits SFR Fibre, SFR Fibre Power, SFR ADSL et SFR ADSL Power, soumises à un engagement de 12 mois.

L’offre SFR Fibre est facturée à 18 euros par mois avec la SFR Box 7 (500 Mbit/s et Wi-Fi 5) puis 38 euros par mois au-delà de la première année, ou à 28 euros par mois avec la SFR Box 8 (1 Gbit/s et Wi-Fi 6) puis 45 euros par mois. L’offre SFR Fibre Power revient à 24 euros par mois avec la SFR Box 7 (1 Gbit/s et Wi-Fi 5) puis 43 euros par mois après 12 mois, ou à 34 euros par mois avec la SFR Box 8 (8 Gbit/s et Wi-Fi 6) puis 50 euros par mois.

L’offre SFR ADSL est facturée à 18 euros par mois avec la SFR Box 7 (20 Mbit/s et Wi-Fi 5) puis 35 euros par mois au-delà de la première année, ou à 28 euros par mois avec la SFR Box 8 (20 Mbit/s et Wi-Fi 6) puis 40 euros par mois. L’offre SFR ADSL Power revient à 24 euros par mois avec la SFR Box 7 (20 Mbit/s et Wi-Fi 5) puis 38 euros par mois après 12 mois, ou à 34 euros par mois avec la SFR Box 8 (20 Mbit/s et Wi-Fi 6), puis 45 euros par mois.