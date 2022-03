Freebox Connect, l’app pour gérer son WiFi facilement, propose sa nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs Android

Après l’avoir proposé dans une nouvelle version bêta sur iPhone, Free permet également aux testeurs présents sur le Play Store de tester sa fonction “verrouillage”.

Pas besoin d’être expert réseau pour gérer son WiFi de A à Z quand on a Freebox Connect. La nouvelle version 1.8.0 de l’application vient d’arriver sur le Play Store pour tous les terminaux Android compatibles, permettant aux chanceux y participant de découvrir une nouvelle fonctionnalité avant le grand public.

Comme sur la version déployée sur Testflight, la nouvelle fonctionnalité baptisée verrouillage est désormais disponible dans “Plus”, pour vous permettre de restreindre l’accès à l’application. Une solution pour tous ces jeunes enfants et ados assez malins pour venir modifier les paramètres, notamment ceux leur bloquant l’accès à internet. Il est en effet possible de paramétrer des plages horaires spécifiques où internet n’est plus accessible pour certains appareils. Le verrouillage se fait au choix via un code ou grâce aux informations biométriques reconnues par votre smartphone.

En plus de cette nouveauté, les développeurs annoncent que les pauses es pauses appliquées durant les vacances scolaires ont été clarifiées ainsi que la correction d’un bug très gênant empêchant de trouver la Freebox sur le réseau WiFi.

Dans une précédente mise à jour, les développeurs ont intégré la consommation totale et en temps réel de votre ligne en ce qui concerne les débits internets. Les informations de connexion du Player ont été ajoutées à sa vue de détail. Pour les abonnés Freebox Delta, les caméras sont désormais affichées sur l’accueil. Seule condition, le Freebox Server doit être à jour (4.5.4).

Vous pouvez retrouver notre présentation complète de Freebox Connect dans notre tuto video ci-dessous, où si vous préférez lire, voici quelques liens.