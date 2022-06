Free lance son application Oqee à destination de ses abonnés Freebox mini 4K, Crystal, HD et One

Un mardi Free de haut vol. L’opérateur annonce le disponibilité d’Oqee pour tous ses abonnés Freebox, sans exception.

La boucle est bouclée, il n’y aura plus de jaloux. Après les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution, c’est au tour des clients mini 4K, HD, Crystal et One de pouvoir profiter dès aujourd’hui de l’application Oqee sur smartphones, tablettes, Apple TV et TV connectées.

“Vous pouvez télécharger l’application OQEE sur votre smartphone et tablette pour profiter du meilleur de la TV à emporter, directement via https://oqee.tv/app”, annonce ce 28 juin le compte Twitter de l’interface TV de Free.

OQEE by Free donne accès à 270 chaînes incluses et 550 accessibles au total. L’application permet le contrôle du direct, le retour au début du programme en cours pour les chaînes compatibles, l’accès à de nombreux programmes en replay et VOD classés par thématique. Et enfin, l’enregistrement de programmes dans le cloud avec 100h ou 10h incluses en fonction de l’offre Freebox. A noter que les players de ces Freebox ne sont pas concernés par cette évolution.