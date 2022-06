Free annonce le lancement de ses offres fibre sur un réseau opéré par Axione

Free commercialise depuis quelques jours ses offres fibre sur le RIP Fibre44.

Après le RIP d’Oise Numérique la semaine dernière, Free annonce ce 28 juin lancer ses offres Fibre sur le réseau d’initiative publique de Fibre44 opéré par Axione dans la Loire-Atlantique. L’opérateur commercialise d’ores et déjà plus de 7 000 adresses, notamment à Saint-Julien-de-Concelles, Abbaretz, Vay, Le Loroux-Bottereau, ou Marsac-sur-Don, soit 30% des logements actuellement déployés par le RIP. “A terme, nous serons en mesure de proposer nos offres FTTH sur la totalité des logements déjà déployés sur tous les réseaux de la Loire-Atlantique”, précise le FAI.

Suite à une première phase de déploiement de réseau de fibre optique prévoyant le raccordement de 114 000 locaux d’ici 2022, les élus départementaux de Loire-Atlantique ont fait le choix d’accélérer le plan de déploiement visant un objectif 100% fibre équivalent de 300 000 locaux à l’horizon 2025.

Ce déploiement vient renforcer la présence de Free en fibre sur le département puisqu’il couvre déjà depuis quelques années les agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire, où ses Freebox en fibre optique sont accessibles à plus de 493 000 logements. Depuis quelques mois, Free est également présent sur le RIP Loire-Atlantique Numérique, où plus de 70 000 logements sont aujourd’hui éligibles.