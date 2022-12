Free Mobile fait évoluer son forfait premium à 19,99€/mois

L’opérateur permet désormais à ses abonnés de surfer en 5G dans 41 pays.

Plus de 70 destinations en itinérance 4G et désormais 41 en 5G, le forfait 210 Go de Free Mobile évolue aujourd’hui une fois de plus et toujours au même prix. Depuis le lancement de la 5G en France en décembre 2021, l’offre premium de Free Mobile a été enrichie de 110 Go par mois en France métropolitaine. Si Free a fait la promesse de ne pas augmenter le prix de son offre pendant 5 ans, rien ne l’empêche de l’enrichir, et c’est une nouvelle fois le cas avec l’itinérance en 5G à l’étranger.

“Depuis début décembre, vous pouvez désormais avoir de la 5G si vous voyagez en Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Émirats Arabes Unis, Royaume Uni, États Unis”, informe le compte Twitter officiel Free_1337. Force est de constater que Free respecte aujourd’hui ses nouvelles obligations émanant de du nouveau règlement autour de la prolongation de la suppression des frais d’itinérance dans l’UE jusqu’en 2032, entré en vigueur en juillet dernier.

Lors de leurs déplacements dans l’UE, les consommateurs doivent bénéficier de l’accès aux services d’itinérance avec le même niveau de qualité que dans leur pays d’origine. Autrement dit, si vous disposez habituellement de services 5G en France, vous pourrez également bénéficier de cette technologie là où elle est disponible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox