Free ne brasse pas de l’air avec son réseau de distribution

Free inaugurera le 16 décembre sa 187e boutique dans la commune de Moulins dans l’Allier.

“Moulinoises, Moulinois, Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à Moulins. Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain”, annonce Free ce 15 décembre. Une bonne nouvelle pour les abonnés Free et prospects de cette ville de 20 000 habitants, préfecture du département de l’Allier. Les Free Center les plus proches étaient jusqu’à présent situés à Marzy et Monluçon, situés respectivement à 52 et 60 Km de Moulins.

Moulinoises, Moulinois,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à #Moulins.

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT8qGN0 pic.twitter.com/Q7ZbIHAqE9 — Free (@free) December 15, 2022

Free continue ainsi d’améliorer le quadrillage de son réseau de distribution partout dans l’Hexagone, que ce soit dans les grandes et moyennes agglomérations. Damin, l’opérateur disposera de 187 boutiques, l’objectif des 200 boutiques en 2023 devrait être rempli.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox