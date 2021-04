Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge sur la Freebox Pop, certains abonnés sont gâtés, une vente privée pour séduire

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Avis aux abonnés Freebox utilisant Prime Video, Queerscreen, la première chaîne 100 % dédiée aux films et séries LGBT a débarqué sur Amazon Channels. Plus d’infos…

Un peu plus tard, ce fut au tour de l’OS de Google, Android TV, de recevoir une mise jour système sur la dernière Freebox de l’opérateur. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’interface Android du Player Pop puis de cliquer sur “préférences relatives de l’appareil” et “à propos”. Restera alors à sélectionner “mise à jour système”, cette dernière pèse 126 Mo. Plus d’infos…

Free a lancé une nouvelle mise à jour du Player de la Freebox Pop et détaille les nouveautés comme l’amélioration du support de diverses manettes (notamment des manettes de XBox ou de PlayStation), la correction du problème de décalage audio/video. Le menu des périphériques Bluetooth permet de manuellement connecter/déconnecter des appareils appairés. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à Boomerang et Boomerang+1 sur leur Freebox gratuitement. Disponibles respectivement sur les canaux 144 et 145, ces chaînes sont mises en clair jusqu’au 3 mai 2021 inclus. Plus d’infos…

Free a lancé son application TV Oqee sur les Smart TV Samsung de 2018 à 2021 sous Tyzen 4 , à destination de ses abonnés Freebox Pop et Delta (Devialet et Pop). Plus d’infos…

Lancement d’une nouvelle vente privée de Free : un iPhone 8 et ses accessoires en cadeau, avec le forfait 150Go. L’engagement est de deux ans. Plus d’infos…

A peine lancé en France, le Samsung Galaxy XCover 5 fait son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile à 299€. Un design renforcé et des caractéristiques intéressantes en apparence pour les professionnels et baroudeurs. Plus d’infos…

Et une marque de plus. TCL rejoint le cercle des marques dont les smartphones sont disponibles dans la boutique Free Mobile. Plus d’infos…

L’opérateur a joué les prolongations jusqu’au 6 avril avec son offre Série Free attractive incluant 80 Go de data en France métropolitaine et 10 Go en roaming, au prix de 9,99€ pendant 1an. Plus d’infos…