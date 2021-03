Freebox : un nouveau service de SVOD thématisé débarque sur Prime Video avec 7 jours offerts

Queerscreen, la première chaîne 100 % dédiée aux films et séries LGBT débarque sur Amazon Channels.

Et un de plus, après Shadowz et Spicee, c’est au tour du service de vidéo à la demande Queerscreen de l’éditeur VOD Factory de faire son apparition sur Prime Video et plus précisément sur Amazon Channels. Comédie, frisson, romance et drame, la première plateforme dédiée à la communauté LGBT+ (gays, lesbiens, bi, trans, etc.) offre un catalogue étoffé de films, de séries et de documentaires. L’abonnement est proposé à 6,99€/mois après un essai gratuit de 7 jours.

A noter que Queerscreen, Shadowz et Spicee seront bientôt disponibles sur le Play Store des appareils sous Android TV comme la Freebox mini 4K et Pop. Aucune date n’a été officialisée pour l’instant, mais VOD Factory nous affirme une arrivée proche. Des négociations sont également en cours pour un lancement sur toutes les Freebox.