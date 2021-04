C’est parti pour deux chaînes offertes aux abonnés Freebox

Nous vous l’avions annoncé, Free offre l’accès à deux chaînes jeunesse dès aujourd’hui.

Les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à Boomerang et Boomerang+1 sur leur Freebox gratuitement. Disponibles respectivement sur les canaux 144 et 145, ces chaînes sont mises en clair jusqu’au 3 mai 2021 inclus.

De quoi occuper vos bambins durant les nouvelles vacances de printemps annoncées par le gouvernement hier. Avec des rendez-vous de stars du dessin animé pour toute la famille comme Bugs Bunny, Tom et Jerry, Scooby Doo côtoient les nouvelles stars Taffy, Grizzy et les Lemmings, les héros de la Kingdom Force, la force des Royaume… Et très bientôt l’arrivée de la série issue de la Famille Pierrafeu, Yabba Dabba Dinosaures !

Il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur les canaux idoine de Freebox TV dès aujourd’hui.