Free Mobile : un nouveau smartphone 5G débarque bientôt dans la boutique

En début de semaine, Xiaomi a annoncé plusieurs smartphones. L’un d’entre eux débarquera prochainement dans la boutique Free Mobile.

Un de plus. La boutique Free Mobile accueillera prochainement un nouveau smartphone compatible 5G. Il s’agit du Xiaomi Mi 11 Lite 5G qui sera disponible dès le 20 avril au prix de 399,99 euros pour une configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Côté caractéristiques, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G propose un écran AMOLED 6,55 pouces Full HD+ 90 Hz, un double haut-parleur stéréo, une gestion dual-SIM, un capteur d’empreintes latéral, un triple capteur 64 + 8 + 5 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra grand-angle 119 degrés + macrophotographie), un capteur photo 20 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 250 mAh rechargeable en 33 Watts (chargeur inclus).

Il repose sur la plate-forme Snapdragon 780G qui lui apporte la 5G grâce au modem X53, mais également un processeur octa-core 2,4 GHz. Quant à la partie logicielle, elle repose sur le système d’exploitation Android 11.