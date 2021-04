Abonnés Freebox Delta : 8 nouveaux jeux gratuits avec Prime Gaming, il faudra faire vite

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime, récemment renommé Prime Gaming.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeu vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, et même à des jeux gratuits sur PC. Focus sur la sélection de jeux à récupérer sur Twitch en avril !

5 jeux à saisir à toute vitesse aujourd’hui uniquement

Il reste encore plusieurs jeux intégrés au butin Prime gaming durant le mois de mars à récupérer aujourd’hui, avant qu’ils ne soient retirés.

Vous pouvez ainsi encore découvrir Bomber Crew Deluxe.. Dans ce jeu de simulation stratégique, préparez votre équipage pour leur plus dangereuse mission loin derrière les lignes ennemies. Vous êtes un bombardier et devez tenter de détruire les ressources les plus convoitées, tout en évitant les dangers venant de partout (armes antiaériennes, les radars ennemis, les conditions météo…).

Autre ambiance, vous pouvez aussi récupérer Tengami. Un jeu d’aventure se déroulant dans un livre pop-up japonais, procurant à son gameplay une ambiance unique. Pliez et faites glisser les éléments de papier pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets de cet univers envoûtant. Partez donc à l’aventure, dans un univers très poétique.

Moins poétique et plus macabre, vous pouvez également plonger dans l’univers de Blasphemous. Préparez-vous à entrer dans un monde sombre et impitoyable qui intègre des combats rapides et techniques dans un environnement narratif fouillé et prenant. Vous incarnez le Pénitent, le seul survivant du massacre du Chagrin silencieux. Explorez le monde cauchemardesque de Cvstodia pour découvrir ses monstrueux secrets. Vous seul pouvez libérer le monde de son terrible destin et atteindre l’origine de votre angoisse.

Encore de l’aérien avec cette fois un jeu de course, Skydrift. Un Mario Kart-like qui saura occuper vos soirées avec son gameplay très arcade en vous plongeant dans un univers graphique très coloré. A essayer sans crainte.

Vient enfin un jeu complètement déjanté, Boomerang Fu. Maîtrisez la voie du boomerang et découpez en rondelles vos amis dans ce jeu multijoueur frénétique. Incarnez vos aliments favoris tout en grillant, congelant ou tranchant tous ceux qui se dressent sur votre route. Utilisez des pouvoirs plus ridicules les uns que les autres et associez-les pour former des combinaisons monstrueuses et devenir ceinture noire en Boomerang Fu !

Cassez-vous la tête avec Optica jusqu’au 9 avril

Optica est un jeu de casse-tête de logique et d’illusion complexe. La conception géométrique n’excluant pas la simplicité, Optica propose des casse-têtes complexes. À partir de formes originales et d’illusions d’optique ou encore de perspectives inattendues, Optica repousse les limites spatiales à travers plus de 70 niveaux complexes. Créez des chemins de lumière en connectant les espaces au fur et à mesure. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Faites pivoter les formes pour changer de perspective pour découvrir de nouveaux plans et transpercer les illusions optiques.

Paré au décollage avec Escape Machine City Airborne, jusqu’au 16 avril

Échappez-vous de Machine City, ville menacée par une destruction imminente. Dans un monde de machines singuliers, isolé au sommet d’une falaise au milieu d’une étendue désertique, réalisez des dizaines de quêtes difficiles et des puzzles originaux.

Plongez dans la légende de The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics, jusqu’au 23 avril

Dans ce tactical RPG, vous menez les héroïques Gelflings pour restaurer la lumière dans le monde de Thra !

Plongez dans la légende de Dark Crystal pour tout savoir sur les clans Gelflings et leur histoire dans plus de 5 territoires variés et modulaires. Choisissez parmi plus de 15 métiers, jouez des combats reconstitués ou inédits contre les vicieux Skèksès et menez les fiers Gelflings à la victoire.

Vous pouvez réclamer ces jeux depuis cette page Twitch en étant connecté avec vos identifiants Amazon liés à votre offre Freebox Delta.

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”.