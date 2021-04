Free Mobile : une nouvelle marque disponible dans la boutique

Et une de plus. TCL rejoint en effet le cercle des marques dont les smartphones sont disponibles dans la boutique Free Mobile.

Après avoir oeuvré dans l’ombre en s’occupant des smartphones Alcatel et BlackBerry, le constructeur chinois mise désormais sur sa propre marque. Et c’est avec un modèle TCL 20 SE qu’il fait son entrée dans la boutique de l’opérateur de Xavier Niel.

Proposé en coloris gris et avec 64 Go de stockage, le smartphone s’affiche à 149 euros au comptant. On peut également l’acquérir en 4x sans frais (38 euros à la commande, puis trois fois 37 euros) ou 24x sans frais (29 euros à la commande, puis vingt-quatre fois 5 euros).

Dans les grandes lignes, le TCL 20 SE propose un chipset Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM, un écran IPS 6,8 pouces HD+, un stockage extensible par MicroSD, un quadruple capteur photo 16 + 5 + 2 + 2 Mégapixels au dos (principal + ultra grand-angle 115 degrés + macro + profondeur), un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant et une batterie 5 000 mAh. Son interface logicielle repose sur Android 11.

Ci-dessous, la fiche technique complète du TCL 20 SE :