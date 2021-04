Bouygues Telecom propose quatre forfaits en séries limitées avec jusqu’à 160 Go de data

Bouygues Telecom ratisse large avec quatre forfaits mobiles 4G en séries limitées comprenant entre 1 et 160 Go de data pour l’Internet mobile. Ils sont sans engagement.

Jusqu’au 7 avril 2021, Bouygues Telecom propose quatre forfaits B&You en séries limitées, avec une enveloppe data allant jusqu’à 160 Go. Il s’agit d’ailleurs de forfaits limités à la 4G. Pas de 5G avec eux.

Facturée 19,99 euros par mois, le plus gros des quatre forfaits comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 160 Go de data depuis la France Métropolitaine. 15 Go sont d’ailleurs utilisables depuis le reste de l’Europe et les DOM. Coûtant 14,99 et 12,99 euros, les deux suivants font passer l’enveloppe data en France Métropolitaine à 100 et 60 Go et l’enveloppe data en roaming à 12 et 10 Go. Quant à la formule à 4,99 euros par mois, elle propose 1 Go utilisable en France Métropolitaine, depuis le reste de l’Europe et les DOM.

Notez pour terminer qu’il faudra prévoir 10 euros à la commande pour l’achat de la carte SIM triple découpe.