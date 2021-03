C’est officiel, le Wi-Fi 6E débarquera à la fin de l’année sur Freebox Pro gratuitement

Après un peu de teasing sur les réseaux sociaux, Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network en charge des activités B2B d’Iliad officialise l’arrivée prochaine du Wi-Fi 6E sur la Freebox Pro.

Les abonnés Freebox Pro bénéficieront bien d’une mise à jour de leur carte Wi-Fi pour un réseau plus performant. Dans une interview pour LeMagIT, le fondateur de Jaguar Network est revenu sur l’absence du Wi-Fi 6 de son dernier bébé et assume à nouveau son choix délibéré d’avoir choisi le Wi-Fi 5 pour le lancement de la Freebox Pro.

« Le Wi-Fi 6 est une norme qui ne vivra que 6 mois ! Dans peu de temps, la norme Wifi6e sera ratifiée. A ce moment-là, nous proposerons de mettre à jour gratuitement les Freebox Pro avec une carte Wifi6e qui, elle, sera bien plus pérenne. »

Les professionnels s’abonnant à l’offre de Free Pro pourront ainsi bénéficier d’une toute nouvelle carte Wi-Fi à la fin de l’année.

Les premières certifications pour utiliser le WiFi 6E ont d’ailleurs été délivrées en début d’année par la Wi-Fi Alliance.Pour rappel, le but de cette nouvelle norme est notamment d’étendre les fréquences utilisées au spectre 6GHz, pour répondre aux besoins de plus en plus grand en interconnectivité.

Crédit image : Wi-Fi Alliance