Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à 219 euros, lequel choisir ?

Grâce à de récentes baisses de prix, la boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 219 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9T et Huawei P40 Lite, deux modèles proposés à 219 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : ex aequo

Au niveau de l’écran, les deux smartphones proposent globalement les mêmes prestations avec une dalle IPS, une diagonale assez proche, une définition Full HD+ et un poinçon excentré pour le capteur photo avant, plus discret qu’une encoche goutte d’eau.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9T (6,53 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Huawei P40 Lite (6,4 pouces, IPS, FHD+ et poinçon)

Performances : Xiaomi

La plate-forme retenue pour le Redmi Note 9T apporte un processeur légèrement plus véloce, mais surtout la compatibilité 5G dont ne bénéficie pas le P40 Lite. Xiaomi remporte par conséquent cette manche.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9T (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Dimensity 800U avec 4 Go de RAM) Huawei P40 Lite (processeur octa-core 2,27 GHz du chipset Kirin 810 avec 6 Go de RAM)

La photo : Huawei

Capteur principal de 48 Mégapixels pour les deux, mais module ultra grand-angle en plus pour le modèle Huawei qui propose ainsi plus de polyvalence en photo. Dommage toutefois que les deux smartphones aient recours à des capteurs additionnels de 2 Mégapixels pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Huawei P40 Lite (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 9T (48/2/2 Mégapixels au dos, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex aequo

Xiaomi a comme sérieux argument sa batterie 5 000 mAh pour une solide autonomie, mais Huawei n’est pas en reste non plus avec sa charge filaire en 40 Watts pour faire le plein rapidement et envisager des charges express.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9T (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Huawei P40 Lite (batterie 4 200 mAh et charge 40 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Chacun a ses arguments à faire valoir, mais le Xiaomi Redmi Note 9T remporte ce match pour deux raisons. Premièrement, il est le seul à proposer la 5G récemment lancée commercialement en France. Deuxièmement, il propose l’accès au Play Store et à sa foule d’applications dont se trouve privé le Huawei P40 Lite, comme le confirme d’ailleurs le site du constructeur au moment de l’achat. Notre test avec le Huawei Y6p avait montré à quel point cet aspect se révèle vite pénalisant dans le cadre d’un usage normal.