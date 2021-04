Sur fond de crise sanitaire, le marché des applications mobiles s’envole

Avec des utilisateurs confinés en demande de divertissement et de moyens de communication, les applications mobiles ne connaissent pas la crise.

218 milliards de téléchargements en 2020, selon les données d’App Annie. 143 milliards de dollars de dépenses, soit 20 % par rapport à l’année précédente. Le marché des applications mobiles n’a pas connu la crise en 2020.

Et ça n’est pas fini. Selon App Annie, les dépenses dans les applications ont représenté 32 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2021, dont 21 milliards pour l’App Store d’Apple et 11 milliards pour le Play Store de Google. Un chiffre en progression de 40 % par rapport à la même période en 2020, mais également un record. 22 milliards proviendraient des jeux mobiles, avec dans le détail 13 milliards pour l’App Store et 9 milliards pour le Play Store.

Parmi les applications les plus téléchargées, on retrouve des applications de réseau social et de messagerie (TikTok, Facebook, Instagram, Telegram et WhatsApp), des applications de contenus vidéo (YouTube, Disney+ et Tencent Video), des applications de rencontres (Tinder) et des jeux (Candy Crush Saga, Pokémon Go ou PUBG Mobile).

Sources : Presse Citron et ZDNet