Un nouveau smartphone très résistant débarque chez Free Mobile

A peine lancé en France, le Samsung Galaxy XCover 5 fait son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile à 299€. Un design renforcé et des caractéristiques intéressantes en apparence pour les professionnels et baroudeurs.

L’opération séduction auprès des professionnels est lancée. Le Galaxy XCover 5 est pensé pour résister aux conditions les plus difficiles, comme supporter des chutes et des températures allant de -51° à 71°C, avec un design repensé pour plus d’élégance.

Pour reste, il faudra se contenter d’un écran IPS de 5,3 pouces, un processeur Exynos 850 d’entrée de gamme avec Android 11 et l’interface One UI 2.0. Côté photo, une caméra principale de 16 mégapixels, f/1,8) et un capteur de 5 Mpx à l’avant. Sans oublier la batterie de 3000 mAh et 64 GO de stockage.

Ce modèle 4G est proposé à 299€ en achat comptant mais aussi à 77€ à la commande puis 3 fois 74€ pour un paiement en 4 fois sans frais. Autre possibilité, le 24 fois sans frais.