Abonnés Free mobile : vous êtes plutôt économes, les datavores sont minoritaires

D’après notre sondage, plus de la moitié d’entre vous utilisent moins de 20 Go sur votre forfait Free Mobile.

A l’heure où les opérateurs se livrent bataille sur la data, Univers Freebox vous interrogeait en février dernier concernant votre consommation moyenne de data par mois sur votre forfait Free Mobile. Verdict, la majorité des sondés sont dans la moyenne nationale, ou s’en approchent.

En effet, 52% des 4766 freenautes interrogés consomment entre 1 et 20 Go par mois. La moyenne tout opérateur confondus étant, à la fin du mois de septembre 2020, de 10,5 Go et celle des abonnés Free Mobile 16,8 Go fin 2020, les participants au sondage sont donc majoritairement plutôt sobres.

Autre enseignement, 16% des sondés consomment moins d’1Go mensuellement. On peut penser qu’il s’agisse majoritairement d’abonnés au forfait à 2€ de Free Mobile, leurs usages divergent donc, moins portés sur la consommation de data et plus sur les SMS et la voix. Ces derniers sont suivis de près par les abonnés consommant jusqu’à 60 Go de data (15% des interrogés). Viennent ensuite les datavores, avec 12% des sondés dépassant la barre des 100 Go et 6% d’abonnés consommant entre 60 et 100 Go par mois.

A l’heure où le trafic et la consommation de données explose (entre 40% et 50% chaque année selon les opérateurs), 83% des interrogés ne dépassent pas 60 Go de data et n’ont donc à première vue pas besoin d’une enveloppe de 150 Go ou 160 Go proposées par Free ou Bouygues Telecom. De quoi questionner cette guerre des forfaits avec une enveloppe toujours plus importante, alors que les utilisateurs n’en ont pour la plupart pas l’utilité dans leurs usages quotidiens. Cette consommation assez sobre de données interroge également sur la pertinence du forfait série Free, qui propose régulièrement 60Go de data mais évolue au bout d’un an. Une pérennisation de ce forfait, sans bascule sur le forfait à 19.99€ pourrait, semble-t-il, intéresser un bon nombre d’abonnés.