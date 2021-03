Free Mobile prolonge discrètement son offre à moins de 10€

L’opérateur joue les prolongations jusqu’au 6 avril avec son offre Série Free attractive incluant 80 Go de data en France métropolitaine et 10 Go en roaming, au prix de 9,99€ pendant 1an.

Fini le compte à rebours et la mise en avant de la date de validité de l’offre. Avec un jour d’avance, Free Mobile décide de prolonger son forfait Série Free avec 80 Go de data en France métropolitaine et 10 Go en roaming, le tout toujours à 9,99€/mois pendant 1 an. L’opérateur conserve la même formule que la semaine dernière en la rendant disponible à présent jusqu’au 6 avril prochain.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A titre de comparaison, Sosh, la marque d’Orange, tente de se démarquer avec deux offres limitées, 40 Go à 12,99€ et 80 Go à 15,99€. Red by SFR propose actuellement un forfait 80 Go à 13€, 100 Go à 15€/mois et 130 Go à 19€ mais devrait changer de formules dans la journée. Enfin, Bouygues Telecom affiche une offre 80 Go à 12,99€, 100 Go à 14,99 euros et 160 Go à 19,99€ par mois. A noter que les marques de l’opérateur au carré rouge et celui de Martin Bouygues ripostent à chacune des attaques en gigas de leur adversaire. La bataille fait rage entre les deux rivaux sur le terrain de la data.