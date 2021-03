Canal+ va lancer une nouvelle chaîne digitale consacrée à ses meilleurs moments

Une nouvelle chaîne digitale un peu particulière va rejoindre celles déjà lancées par le groupe Canal+.

Après avoir lancé de nombreuses de nombreuses chaînes cinéma consacrée à un genre particulier et disponibles sur myCanal, Canal+ va lancer une chaîne qui diffusera les meilleurs moments de la chaîne. Nommée Canal+ Story, et disponible à partir du 2 avril, celle-ci “retracera tous les meilleurs moments de Canal+ et mettra en avant toutes les figures emblématiques de la chaîne depuis son lancement” rapporte tv_pds

Comme pour les autres chaînes Ciné+ digitales, celle-ci sera disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV et donc sur Freebox Mini 4K et Pop), mais aussi sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si celle-ci sera proposée sans surcoût, elle sera disponible en fonction de l’offre Canal dont vous disposez.

Sources : Satellifax et tv_pds