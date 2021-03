Découvrez en vidéo comment fonctionne le système de stockage innovant de la Freebox Pro

Il est quasiment impossible de perdre ses données avec la Freebox Pro

La semaine dernière a été dévoilée Freebox Pro et a la conférence été suivi d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Parmi les innovation intégrées dans cette box dédiée au professionnels il y a le stockage des fichiers Celle-ci sont stockées en local dans un NAS avec deux emplacements pour disques durs 2,5″ SATA III. Un disque dur internet SATA 1 To est inclus, il est possible d’acheter un disque dur supplémentaire pour 40€. Ces disques durs bénéficient également d’un chiffrement AES. Il sont en configuration RAID 1, ce qui signifie que chaque fichier est automatiquement sauvegardé sur chacun des 2 disques.

Mais la Freebox Pro va bien au delà puisque les données stockées sur le NAS sont également sauvegardées sur le Cloud grâce à une synchronisation automatique sur le réseau local. L’abonné a ainsi accès à ces dernières à tout moment (200Go de stockage dans le cloud sont inclus dans l’offre). Et pour encore plus de sécurité, toutes les données stockées dans le cloud le sont en triple exemplaires, dans 3 Data Centers différents.

Une interface simple, accessible depuis depuis n’importe quel appareil, et depuis n’importe où, permet de gérer et d’accéder à ses fichiers. Elle permet de restaurer toutes les données instantanément, si les disque durs de la Freebox venaient à être changés, ou même si des fichiers étaient effacés par erreur. Nous vous laissons découvrir le fonctionnement de ce système de stockage en détail et en vidéo

