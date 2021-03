Choc des smartphones : cinq modèles à 159 euros dans la boutique Free, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement cinq smartphones à 159 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A02s, Oppo A53, Xiaomi Redmi 9, Huawei P40 Lite E Edition 700 et Nokia 5.3, tous les cinq proposés à 159 euros, grâce à des ristournes sur plusieurs d’entre eux. Tous sont d’ailleurs disponibles en plusieurs fois sans frais. L’écran : Xiaomi Deux smartphones sortent du lot concernant l’écran : le Xiaomi, seul modèle à profiter de la définition Full HD+, et l’Oppo, seul modèle à bénéficier d’un taux de rafraîchissement en 90 Hz. Nous avons privilégié la meilleure définition, autant profitable en vidéo qu’en jeu. Notre classement : Xiaomi Redmi 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) Oppo A53 (6,5 pouces, HD+, IPS, poinçon et 90 Hz) Huawei P40 Lite E Edition 700 (6,39 pouces, HD+, IPS et poinçon) Nokia 5.3 (6,55 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A02s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau) Performances en multimédia : Huawei

Avec son processeur plus véloce et sa bonne quantité de mémoire vive, le Huawei P40 Lite E 700 Edition est celui promettant plus de confort dans les tâches gourmandes ou en multitâche. Il remporte par conséquent cette manche. Chose à noter : aucune des plates-formes utilisées par ces cinq smartphones n’offre la 5G. Actuellement, le modèle 5G le moins cher de la boutique est le Xiaomi Redmi Note 9T à 269 euros.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E 700 Edition (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Kirin 710F et mémoire vive 4 Go) Oppo A53 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go) Xiaomi Redmi 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G80 et mémoire vive 3 Go) Nokia 5.3 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 665 et mémoire vive 3 Go) Samsung Galaxy A02s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 450 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Huawei

Seul smartphone à profiter d’un capteur photo principal de 48 Mégapixels, le Huawei P40 Lite E 700 Edition remporte cette manche. Arrive ensuite le Xiaomi Redmi 9 qui permet un peu d’ultra grand-angle et de macro. Les Nokia 5.3, Oppo A53 et Samsung Galaxy A02s affichent pas mal de capteurs, mais trop de modèles 2 Mégapixels à l’utilité discutable.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E 700 Edition (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9 (13/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Nokia 5.3 (13/5/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A53 (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A02s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi ou Oppo

Les Xiaomi Redmi 9, Oppo A53 et Samsung Galaxy A02s misent à fond sur l’autonomie, grâce à une batterie 5 000 mAh. Ils proposent aussi une charge en 15 ou 18 Watts qui ne permettra pas de faire le plein très rapidement, mais aura au moins le mérite d’éviter les charges interminables.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (batterie 5 020 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Oppo A53 (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A02s (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts en USB-C) Huawei P40 Lite E 700 Edition (batterie 4 000 mAh ; charge 10 Watts en USB-C) Nokia 5.3 (batterie 4 000 mAh ; charge 10 Watts en USB-C

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi

S’il est intéressant techniquement parlant, le Huawei P40 Lite E 700 Edition se retrouve vite hors course face à ses rivaux. Il est en effet privé du Play Store et de sa foule d’applications, ce qui est un réel handicap dans le cadre d’une utilisation normale (nous l’avions vu dans notre test du Huawei Y6p).

Il nous a donc fallu départager les Xiaomi Redmi 9 et Oppo A53 qui ont chacun des arguments à faire valoir. Côté écran, le Xiaomi Redmi 9 a sa définition Full HD+ et l’Oppo A53 son rafraîchissement en 90 Hz pour plus de fluidité. Le Xiaomi Redmi 9 a un processeur plus véloce pour les tâches gourmandes, quand l’Oppo A53 embarque plus de mémoire vive pour plus de souplesse en multitâches. On a la même chose côté batterie et puissance de charge. C’est finalement au niveau de la photo que Xiaomi se démarque, avec un peu plus de polyvalence que son rival ayant gonflé sa fiche technique à l’aide de capteurs 2 Mégapixels.