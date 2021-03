Android : un malware puissant prenant l’apparence d’une mise à jour système sévit actuellement

Un malware très élaboré se déguise en mise à jour système sur les appareils Android. Lorsqu’il est installé, il est susceptible de contrôler votre smartphone ainsi que de dérober vos données personnelles.

Le logiciel malveillant se trouve dans une application se nommant “System Update”. Jusque là le nom n’est pas spécialement alertant, sauf que cette application installée sans passer par le Play Store s’avère très dangereuse lorsqu’elle est présente sur votre smartphone. Elle vous indique au travers d’une notification qu’il y a une mise à jour système.

Si vous cliquez sur la notification, la machine sera lancée et l’application vous demandera l’accès à votre téléphone en entier. Une fois que vous aurez donné votre autorisation, l’ensemble de vos données seront espionnées par le malware, tant les messages que les photos ou même l’historique des appels et de navigation, en un mot la totalité de ce que contient votre appareil. Un malware donc très dangereux qui peut même enregistrer les appels et le son du micro ainsi que prendre des photos. Tout cela se fait sans que vous vous en rendiez compte.

Il est bon de rappeler qu’il ne faut jamais télécharger une application à l’aide d’une source inconnue et de se fier uniquement aux mises à jour faites via les réglages de l’appareil.

Source : Frandroid