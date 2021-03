Lancement de la nouvelle vente privée de Free : un iPhone 8 et ses accessoires en cadeau, avec le forfait 150Go

Le forfait Free Mobile au tarif habituel avec un iPhone 8 en cadeau

Nous vous l’annoncions lundi, Free préparait une nouvelle offre spéciale sur Veepee.fr pour ce soir 19h00 . L’horloge a sonné 7 coups, et l’opérateur a dévoilé officiellement cette nouvelle promo intègre un iPhone 8 64Go reconditionné grade “bon état”, et ses accessoires. Il vous sera livré gratuitement pour tout abonnement au forfait Free Mobile illimité proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox (et même 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop). Cette offre est disponible jusqu’au 7 avril à 6h00. Mais il vaut mieux être rapide puisque ce genre d’offre peut prendre fin prématurément en cas de succès.

Cette offre est valable pour une nouvelle souscription exclusivement via le site veepee.fr, réservée aux membres Veepee, à l’exclusion des membres ayant déjà bénéficié d’une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription, limitée à une offre par personne. Maximum deux offres par foyer (même nom, même adresse).



La portabilité entrante du numéro n’est pas accessible, après la souscription, dans le cadre de cette offre promotionnelle. L’engagement est de 24 mois et la carte SIM est facturée 10 euros.

Détails du forfait

En France métropolitaine :

150 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà) Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM (1) et vers les fixes de 100 destinations SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM MMS illimités vers la France métropolitaine Free WiFi illimité

Depuis l’étranger et DOM :

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine. Internet 25 Go/mois depuis Europe , DOM ( Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) (au-delà : 0,0042€/Mo depuis Europe, DOM et facturation au tarif en vigueur depuis les autres destinations).



Appli Free Ligue 1 Uber Eats – Accès Premium inclus :

Suivez en quasi-direct 100% des matchs de la Ligue 1 Uber Eats sous forme d’extraits vidéo et recevez des alertes à chaque but, moment fort et belle action. Vous profitez aussi des résumés de chaque journée et chaque match dès le coup de sifflet final, d’interviews exclusives, de productions originales tels que des web séries, documentaires ou encore podcasts.

Services inclus

• Services mobile : messagerie vocale, messagerie vocale visuelle, présentation du numéro, double appel, suivi de consommation, rejet des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, abonné absent, numéros abrégés, filtrage d’appels et de SMS.

• Réception facture par email

• Annuaire et prospection

• Blocage consommation vers certains numéros spéciaux et les SMS+