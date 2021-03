Smartphones 5G : les ventes en forte hausse en 2020, un numéro un surprenant

Sur fond d’embargo américain ayant freiné sa progression, Huawei a tout de même dominé le marché des smartphones 5G avec près d’un tiers des expéditions.

269 millions, c’est le nombre de smartphones 5G expédiés dans le monde au cours de l’année 2020, d’après les derniers chiffres publiés par Strategy Analytics. Celui-ci affiche d’ailleurs une forte progression par rapport à 2019, où il était question de 19 millions. Soit une progression de 1 300 %. Les ventes devraient d’ailleurs continuer de croître avec des constructeurs qui inondent le marché et proposent des modèles toujours plus abordables. On en trouve désormais à moins de 300 euros.

Mais la surprise vient surtout du nom en première place sur la période. Il s’agit ni de Samsung ni de Xiaomi, pourtant très actifs sur le créneau. On retrouve en effet Huawei avec 78,2 millions d’unités et 29 % de parts de marché, alors même que le constructeur chinois rencontre de grosses difficultés sur fond d’embargo américain. Cette part de marché était de 37 % en 2019. Suit Apple avec 52,2 millions d’unités et 19 % de parts de marché, pourtant arrivé tardivement sur le marché de la 5G, avec sa famille iPhone 12. Cela explique sa part de marché à 0 % en 2019. À eux deux, Huawei et Apple ont ainsi écoulé près de la moitié des smartphones 5G au cours de l’année 2020.