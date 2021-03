Forfaits mobiles : Sosh propose deux séries limitées 40 et 80 Go sans prix qui bouge au bout d’un an

La marque low cost d’Orange propose deux forfaits mobile 4G à prix cassé avec de bonnes quantités de data. Pas de 5G, en revanche.

Jusqu’au 19 avril 2021, Sosh commercialise deux forfaits en séries limitées. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, précise d’ailleurs sur son site la marque d’Orange.

Coûtant 12,99 euros par mois, le premier forfait inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 40 Go de data (débit réduit au-delà). En roaming depuis l’Europe, on dispose d’une enveloppe de 8 Go. Facturé 15,99 euros par mois, le second fait passer les enveloppes data pour l’Internet mobile depuis la France et l’Europe à 80 et 12 Go respectivement. “Même après un an”, est-il précisé concernant les tarifs promotionnels de ces forfaits sans engagement.

Notez que la marque d’Orange ne propose pas encore la 5G et qu’il s’agit ainsi de forfaits limités à la 4G. Ceux-ci laissent le choix entre la carte SIM classique ou l’eSIM et permettent de portabilité du numéro.