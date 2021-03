Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : un bloc explosif dans votre télé et un échec pour Bouygues Telecom…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

31 mars 2005 : Lancement de la TNT

C’est à 17h30, le 31 mars 2005, qu’est lancée en direct la Télévision Numérique Terrestre en France. Un projet de longue date remontant à une décision en mai 1994 de la Commission Européenne de proposer une norme pour la télévision numérique. Lors de son lancement, la TNT proposera 13 chaînes gratuites ainsi qu’une chaîne payante que vous connaissez bien sûr : Canal +.

Le nom rappellera bien sûr un certain tube d’un groupe devenu légendaire… 😉

02 Avril 2013 : Bouygues Telecom s’essaye à la vente de smartphone

Ce n’était pas un poisson d’avril. L’opérateur a bien essayé, le 02 avril 2013, de commercialiser ses propres smartphones sous Android. Vous n’en avez probablement pas beaucoup entendu parler, mais le Bouygues Telecom Bs 401, équipé d’un écran 4 pouces, a été commercialisé à 159€ ou à 9.90€ avec des offres d’abonnements. Le smartphone est loin d’être un succès, on peut trouver sur internet quelques avis peu glorieux : Batterie faible, retour au SAV fréquent, bugs de l’interface… Si quelqu’un en a déjà eu un, qu’il se manifeste et nous raconte son expérience, nous sommes curieux !

02 Avril 2015 : Iliad, la maison-mère de Free lance Scaleway

Online, qui était auparavant le nom de la filiale dédiée au cloud d’Iliad, a lancé sa première offre Scaleway il y a six ans. Cette première offre de Cloud computing sécurisé était proposée à un tarif mensuel très attractif pour l’époque : 9.99€/mois soit… deux centimes de l’heure. Scaleway a bien grandi depuis, au point que la filiale met même ses moyens à disposition du gouvernement dans le cadre de l’épidémie actuelle.

03 Avril 2013 : Xavier Niel annonce déjà travailler sur le successeur de la Freebox Revolution

C’est dans une interview pour 01Net que Xavier Niel a annoncé pour la première fois travailler sur une nouvelle arrivante dans la famille des Freebox qui aurait dû arriver en 2014. Il s’était même permis une pique à la concurrence : « Nos concurrents n’ont visiblement pas trouvé de recette miracle ! Notre Freebox est sortie avec deux ans d’avance et, aussitôt, on s’est mis à travailler sur la nouvelle génération ». Si on peut reconnaître plusieurs qualités à l’opérateur Free, la ponctualité a manqué sur ce coup puisque celle qui sera longtemps appelée la V7 n’arrivera qu’en décembre…2018.

4 avril 2006 : Canal+ lance son offre haute définition sur le satellite

La HD débarque sur la chaîne cryptée. Dès le 4 avril 2006, les abonnés au bouquet Canal+ par satellite ont pu s’équiper d’un nouveau décodeur leur donnant accès à Canal+ en haute définition. Bien sûr, cela avait un prix : l’option HD revenait à 9€ par mois.