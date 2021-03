Free : découvrez les grands moments de l’année 2020 dans une infographie

Iliad et Free n’ont pas connu la crise en 2020. Mieux encore, le groupe de Xavier Niel s’est montré très actif, entre expansion à l’international, lancement de la Freebox Pop et de son réseau 5G.

“2020, une année d’engagement, d’innovation et de croissance”, à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels le 16 mars dernier, Free est revenu sur les événements qui ont marqué son année et ses nouvelles trajectoires à travers une infographie.

Si l’opérateur a réussi a traversé la crise sans encombre, 2020 restera aussi pour lui l’année du retour de la croissance grâce au plan Odyssée 2024 avec 262 000 nouveaux abonnés sur le fixe et 386 000 sur ses offres mobiles 4G/5G. Autre fait marquant, le lancement de la Freebox Pop, un succès retentissant et une offre Delta Pop finement jouée, sans oublier les grands début de la 5G de Free Mobile sans surcoût pour les abonnés. Iliad a vu pour sa part Xavier Niel s’emparer de 70% du capital du groupe à la suite d’une opération de rachat d’actions efficace et d’une augmentation de capital d’un montant de 1,4 milliard d’euros.

La maison-mère de Free est également devenue le 6ème groupe européen de télécommunications avec plus de 40 millions d’abonnés, une expansion rendue possible avec le rachat du leader du mobile en Pologne, Play. Restera aussi gravé, les nombreux gestes de Free, entre enrichissements de son forfait à 2€ et plus de 42 chaînes offertes lors du premier confinement. Ou encore le lancement de son fonds de solidarité pour venir en aide à ses sous-traitants, mais aussi le non recours au chômage partiels pour ses salariés.

Reste à savoir ce que nous réserve Iliad-Free en 2021, entre lancement de la Freebox Pop en Italie et en Pologne et une révolution mobile attendue en France. Pour le moment, l’évènement majeur s’appelle Free Pro. L’opérateur de Xavier Niel s’est lancé la semaine dernière sur le marché des entreprises à la fois sur le fixe avec une nouvelle Freebox et sur le mobile.