Free Mobile : plusieurs baisses de prix sur les iPhone 12 disponibles dans la boutique

L’opérateur de Xavier Niel applique plusieurs baisses de prix sur les smartphones Apple les plus récents disponibles dans sa boutique en ligne. Deux modèles sont concernés.

Il y a tout d’abord l’iPhone 12 mini dont les versions avec 64, 128 et 256 Go de stockage passent à respectivement 739, 799 et 919 euros (au lieu de 789, 849 et 969 euros), après l’application d’une baisse de 50 euros.

Les réductions s’appliquent également sur le paiement en plusieurs fois sans frais :

iPhone 12 mini 64 Go : 241 euros à la commande, puis trois fois 166 euros

iPhone 12 mini 128 Go : 301 euros à la commande, puis trois fois 166 euros

iPhone 12 mini 256 Go : 421 euros à la commande, puis trois fois 166 euros

L’iPhone 12 voit aussi les prix de ces différentes configurations baisser de 50 euros. Elles s’affichent ainsi à 839, 899 et 1 019 euros, au lieu de 889, 949 et 1 069 euros.

Et là encore, les réductions s’appliquent au paiement en plusieurs fois sans frais :

iPhone 12 64 Go : 341 euros à la commande, puis trois fois 166 euros

iPhone 12 128 Go : 401 euros à la commande, puis trois fois 166 euros

iPhone 12 256 Go : 521 euros à la commande, puis trois fois 166 euros