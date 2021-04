Smartphones : Xiaomi se positionne enfin dans le pliable, Motorola lance deux nouveaux modèles 5G

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : l’agrandissement de la famille Mi 11 chez Xiaomi, la découverte du premier modèle pliable signé Xiaomi et l’arrivée de deux modèles Motorola 5G en France.

Après un Mi 11 premier du nom, Xiaomi a dévoilé d’autres déclinaisons baptisées Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i et Mi 11 Ultra en ce début de semaine.

Les Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G partagent un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 90 Hz, un triple capteur photo 64 + 8 + 5 Mégapixels et une batterie 4 250 mAh rechargeable en 33 Watts. Le premier s’équipe du chipset Snapdragon 732G et le second du chipset Snapdragon 780G. Le Mi 11 Lite est d’ores et déjà disponible à 329,99 euros en configuration 4/64 Go ou 349,99 euros en configuration 6/128 Go. Le Mi 11 Lite 5G débarquera le 20 avril prochain à 399,99 euros en configuration 8/128 Go, y compris chez Free Mobile.

Les Mi 11i et Mi 11 Ultra (photo ci-dessous) ciblent le haut de gamme avec un chipset Snapdragon 888 à bord. Le Mi 11i propose un écran AMOLED 6,67 pouces HD+ 120 Hz, un triple capteur photo 108 + 8 + 5 Mégapixels et une batterie 4 520 mAh rechargeable en 33 Watts, tandis que le Mi 11 Ultra s’équipe d’un écran AMOLED 6,81 pouces WQHD+ 120 Hz, d’un triple capteur 50 + 48 + 48 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh supportant la charge 67 Watts en filaire comme en sans-fil. Notez également le petit écran AMOLED à côté du bloc photo dorsal pour les notifications et la prévisualisation des selfies. On a seulement les prix pour l’Europe, à savoir 649 et 1 199 euros. Le constructeur n’a pas encore précisé ceux pour la France.

Toujours chez Xiaomi, on a pu découvrir le Mi MIX Fold (photo ci-dessous), premier smartphone pliable de la marque qui reprend d’ailleurs le form factor des Fold de Samsung, à savoir un appareil s’ouvrant comme un livre pour passer d’un smartphone (6,52 pouces) à une tablette (8,01 pouces). Sans surprise, la vitrine technologique profite d’une belle fiche technique : Snapdragon 888, mémoire vive jusqu’à 16 Go, dalles AMOLED, système audio avec Harman Kardon, photo 108 Mégapixels et charge 67 Watts. Le constructeur n’a pas encore communiqué sur la disponibilité hors de Chine, où le prix démarre à 9 999 yuans (environ 1 300 euros) pour une configuration 12 + 256 Go.

Motorola a enfin annoncé l’arrivée de deux smartphones 5G en France, des Moto G50 et Moto G100 qui débarqueront mi-avril à respectivement 249 et 549 euros. Le Moto G50 s’équipe d’un chipset Snapdragon 480, d’un écran IPS 6,5 pouces HD+ 90 Hz, d’un triple capteur photo 48 + 5 + 2 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh rechargeable en 15 Watts. Le Moto G100 (visible ci-dessous) profite quant à lui d’un chipset Snapdragon 870, d’un écran IPS 6,7 pouces FHD+ 90 Hz, d’un triple capteur photo 64 + 16 + 2 Mégapixels au dos et d’une batterie 5 000 mAh rechargeable en 20 Watts.