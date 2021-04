Totalement fibrés : 3 nouveautés chez Free, l’interface de la Freebox Pop s’exporte, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission nous faisons nous vous dévoilons les 3 nouveautés de la semaine chez Free, nous parlons super-héros ou encore débattons de l’interface OQee que Free commence à déployer sur d’autres appareils que la Freebox. Et bien sûr nous vous proposerons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.

Pour ne rater aucune de nos vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox